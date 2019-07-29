Произведение под названием «Доказательство обратного» (или «Lapreuveducontraire») прочтут на территории отеля «Sheraton».

По информации, предоставленной директором департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольгой Гусевой, читка пьесы запланирована в рамках проведения нового для нижегородцев литературного проекта. Проект называется «Драма_talk: между текстом и театром» и существует он не первый год. В текущем году авторами проекта выбрана тема драматургии Швейцарии XIX века.

По словам Ольги Гусевой, такие проекты являются довольно полезными в плане воспитания понимать чуждую нам культуру. Понимать быт и традиции, ментальность другого народа и его характер поможет в будущем выстраивать гармоничные и продуктивные отношения с представителями других государств, что, в конечном итоге, приведёт к взаимовыгодному сотрудничеству с зарубежными коллегами, заключила глава нижегородского департамента.

В целом, новый литературный проект - это совершенно иной формат театральных постановок. Цель заключается в знакомстве публики с современными пьесами, где происходит открытое обсуждение текстов. Инициатором проведения проекта выступил Нижегородский центр немецкой и европейской культуры. Информационную поддержку оказал департамент внешних связей правительства Нижегородской области.

Пьеса швейцарского драматурга Оливье Кьякьяри «Доказательство обратного» сочетает в себе серию эпизодов, рассказывающих об одном и том же событии с разных позиций. Ключевой темой произведения выбрано нападение вооружённых людей на тихую и неприметную деревню. Впервые эту драму с элементами психологии поставили на театральной сцене в 2003 году.