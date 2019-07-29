ИА "Ореанда-Новости" Сегодня вечером в Нижнем Новгороде состоится актёрское прочтение пьесы известного швейцарского драматурга Оливье Кьякьяри. Произведение под названием «Доказательство обратного» (или «Lapreuveducontraire») прочтут на территории отеля «Sheraton».

По информации, предоставленной директором департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольгой Гусевой, читка пьесы запланирована в рамках проведения нового для нижегородцев литературного проекта. Проект называется «Драма_talk: между текстом и театром» и существует он не первый год. В текущем году авторами проекта выбрана тема драматургии Швейцарии XIX века.

По словам Ольги Гусевой, такие проекты являются довольно полезными в плане воспитания понимать чуждую нам культуру. Понимать быт и традиции, ментальность другого народа и его характер поможет в будущем выстраивать гармоничные и продуктивные отношения с представителями других государств, что, в конечном итоге, приведёт к взаимовыгодному сотрудничеству с зарубежными коллегами, заключила глава нижегородского департамента.

В целом, новый литературный проект - это совершенно иной формат театральных постановок. Цель заключается в знакомстве публики с современными пьесами, где происходит открытое обсуждение текстов. Инициатором проведения проекта выступил Нижегородский центр немецкой и европейской культуры. Информационную поддержку оказал департамент внешних связей правительства Нижегородской области.

Пьеса швейцарского драматурга Оливье Кьякьяри «Доказательство обратного» сочетает в себе серию эпизодов, рассказывающих об одном и том же событии с разных позиций. Ключевой темой произведения выбрано нападение вооружённых людей на тихую и неприметную деревню. Впервые эту драму с элементами психологии поставили на театральной сцене в 2003 году.