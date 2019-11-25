Такое мнение озвучилзанимаемый должность. Это связано с тем, что потенциальные противники признают мощность российского военного вооружения. В армии России имеются передовые оборонные системы, которые опережают аналоги других стран.Если противник начнёт боевые действия, то, скорее всего, будет использована техника



