25.11.2019, 18:57
Никакой противник не станет наносить ядерный удар по России
ИА «Ореанда-Новости». Никакой противник не станет первым наносить ядерный удар по России, сообщает издательство «Политпазл».
Такое мнение озвучил Игорь Коротченко, занимаемый должность редактор журнала «Национальная оборона». Это связано с тем, что потенциальные противники признают мощность российского военного вооружения. В армии России имеются передовые оборонные системы, которые опережают аналоги других стран. Ответный удар будет нанесён моментально, что приведёт к полному уничтожению агрессора.
Если противник начнёт боевые действия, то, скорее всего, будет использована техника высокоточных неядерных атак.
Такое мнение озвучил Игорь Коротченко, занимаемый должность редактор журнала «Национальная оборона». Это связано с тем, что потенциальные противники признают мощность российского военного вооружения. В армии России имеются передовые оборонные системы, которые опережают аналоги других стран. Ответный удар будет нанесён моментально, что приведёт к полному уничтожению агрессора.
Если противник начнёт боевые действия, то, скорее всего, будет использована техника высокоточных неядерных атак.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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