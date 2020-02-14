14.02.2020, 11:47
Никас Сафронов дал рекомендации звездам, как подготовиться к пенсии
ИА «Ореанда-Новости». Художник Никас Сафронов в разговоре с журналистами "Teleprogramma" заявил, что для знаменитостей самым плохим является то, что они могут с годами стать невостребованными. После этого, считает художник", произойдёт резко снижение заработков.
Сафровов говорит, если артисты не имеют своего бизнеса, то на старости лет, как правило, заработки у них совсем небольшие.
Он заявляет, что, так как он академик, каждый месяц дают по пятьдесят тысяч рублей. Сафронов также сообщил, что у него есть денежная добавка за заслуженного и народного артиста.
Сафронов заявил, что артистам необходимо знать правила игры и заниматься откладыванием средств будущее.
Сафровов говорит, если артисты не имеют своего бизнеса, то на старости лет, как правило, заработки у них совсем небольшие.
Он заявляет, что, так как он академик, каждый месяц дают по пятьдесят тысяч рублей. Сафронов также сообщил, что у него есть денежная добавка за заслуженного и народного артиста.
Сафронов заявил, что артистам необходимо знать правила игры и заниматься откладыванием средств будущее.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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