ИА «Ореанда-Новости». Художник Никас Сафронов в разговоре с журналистами "Teleprogramma" заявил, что для знаменитостей самым плохим является то, что они могут с годами стать невостребованными. После этого, считает художник", произойдёт резко снижение заработков. 

Сафровов говорит, если артисты не имеют своего бизнеса, то на старости лет, как правило, заработки у них совсем небольшие. 

Он заявляет, что, так как он академик, каждый месяц дают по пятьдесят тысяч рублей. Сафронов также сообщил, что у него есть денежная добавка за заслуженного и народного артиста. 

Сафронов заявил, что артистам необходимо знать правила игры и заниматься откладыванием средств будущее. 