Новая организация откроется на базе академии Михалкова.

Никита Михалков является ректором Академии кинематографического и театрального искусства. Именно это учебное заведение и могло бы стать основанием для запуска нового агентства. По словам Никиты Михалкова, молодым кинематографистам будут предоставлены широкие возможности, однако, как они будут ими пользоваться, остаётся неизвестной темой. В планах Михалкова создать такой холдинг, в который бы вошло много молодых актёров, режиссёров и продюсеров.

В текущем году в Академию кинематографического и театрального искусства было принято двадцать четыре слушателя. Все они были отобраны работниками актёрской, режиссёрской и продюсерской мастерских. Слушатели были собраны со всех регионов страны, обучение в Академии для них бесплатное. В первый год существования академии обучение здесь было платным, однако, от этой идеи решили отказаться, так как в академию попадали не столько талантливые, сколько платёжеспособные граждане.

Кроме обучения, студенты академии могут посещать мастер-классы, которые организуют известные деятели искусства и культуры. Также они могут бесплатно ходить в театры и на выставки. Что касается преподавательского состава академии, то режиссёрскую мастерскую ведёт киноактёр и режиссёр, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко, продюсерскую - генеральный директор кинокомпании «Студия ТриТэ» Леонид Верещагин, актёрскую – сам Никита Михалков.