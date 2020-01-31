31.01.2020, 11:34
Николаев считает, что чиновники несут особую ответственность за своё поведение
ИА «Ореанда-Новости». Олег Николаев, временно исполняющий обязанности руководителя Чувашской Республики, сказал РИА Новости, что современными инструментами, используемыми для распространения информации, на чиновников налагается особая ответственность за их поступки и поведение.
Новый руководитель региона сказал, что у него нет желания давать комментарий относительно поведения своего предшественника, но учитывая, что в последние годы в РФ появилось много историй, которые связаны с некорректным поведением чиновников, он выражает согласие с тем, что необходимо создать кодекс поведения для тех, кто представляет власть.
Накануне президентом РФ Владимиром Путиным был отрешен от должности главы Чувашии Михаил Игнатьев из-за утраты доверия. Недавно Игнатьев говорил о необходимости "мочить" тех журналистов, кто критикует власть.
Новый руководитель региона сказал, что у него нет желания давать комментарий относительно поведения своего предшественника, но учитывая, что в последние годы в РФ появилось много историй, которые связаны с некорректным поведением чиновников, он выражает согласие с тем, что необходимо создать кодекс поведения для тех, кто представляет власть.
Накануне президентом РФ Владимиром Путиным был отрешен от должности главы Чувашии Михаил Игнатьев из-за утраты доверия. Недавно Игнатьев говорил о необходимости "мочить" тех журналистов, кто критикует власть.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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