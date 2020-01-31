Новый руководитель региона сказал, что у него нет желания давать комментарий относительно поведения своего предшественника, но учитывая, что в последние годы в РФ появилось много историй, которые связаны с некорректным поведением чиновников, он выражает согласие с тем, что необходимо создать кодекс поведения для тех, кто представляет власть.Накануне президентом РФ Владимиром Путиным был отрешен от должности главы Чувашии Михаил Игнатьев из-за утраты доверия. Недавно Игнатьев говорил о необходимости "мочить" тех журналистов, кто критикует власть.