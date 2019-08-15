ИА «Ореанда-Новости» В прошлом боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев выступил с предложением организовать сбор мусора по Санкт-Петербургу.

Ему приглянулся проект, с успехом реализованный в Нижнем Новогороде. Там устроили несколько экопунктов, куда горожане могли отнести вторсырьё. Депутат предложил создать несколько десятков-сотен подобных экопунктов в Петербурге.

Как сообщил Валуев в своём аккаунте в Instagram, он уже заручился поддержкой вице-губернатора Санкт-Петербурга Любови Совершаевой.