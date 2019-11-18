Официального приказа на отстранение от должности пока не было опубликовано. Издательство «ТАСС» не обладает точной информацией, было этоУВД России. Известно только то, что данное увольнение связано со стрельбой, которая произошла на станции «Рязанский проспект», когда один из полицейских открыл огонь по своим сослуживцам.На должность