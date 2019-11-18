18.11.2019, 22:41
Николая Савченко уволили с должности главы УВД России
ИА «Ореанда-Новости». Николая Савченко уволили с должности главы УВД России, сообщает издательство «ТАСС».
Официального приказа на отстранение от должности пока не было опубликовано. Издательство «ТАСС» не обладает точной информацией, было это желание самого Николая Савченко или приказ руководства УВД России. Известно только то, что данное увольнение связано со стрельбой, которая произошла на станции «Рязанский проспект», когда один из полицейских открыл огонь по своим сослуживцам.
На должность врио начальника УВД Московского метрополитена назначен полковник Шамиль Сибанов.
Официального приказа на отстранение от должности пока не было опубликовано. Издательство «ТАСС» не обладает точной информацией, было это желание самого Николая Савченко или приказ руководства УВД России. Известно только то, что данное увольнение связано со стрельбой, которая произошла на станции «Рязанский проспект», когда один из полицейских открыл огонь по своим сослуживцам.
На должность врио начальника УВД Московского метрополитена назначен полковник Шамиль Сибанов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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