По информации, предоставленной пресс-службой Высшей школы экономики, лишь один сотрудник написал руководству вуза заявление об увольнении. Причём в его трудовой книжке стоит отметка об увольнении по собственному желанию.Ситуация произошла несколько дней назад, когда в ряде средств массовой информации появилось сообщение о том, что сотрудница Высшей школы экономики Елена Сироткина заявила о давлении со стороны руководства вуза. Сироткина работала в Лаборатории сравнительных социальных исследований ВШЭ и занималась реализацией научного проекта, объектом изучения которого стали активисты-оппозиционеры.Исследование Сироткиной содержит моменты, связанные с этическими соображениями. Поэтому руководство запросило у неё описание этого проекта. По мнению ВШЭ, социологический опрос сотрудника должен проводиться раз в 6-12 месяцев. Некоторые формулировки в вопросах требовали дополнительного обсуждения, например, насколько возможно применить насилие для защиты собственных прав.