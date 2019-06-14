14.06.2019, 19:47
НИУ ВШЭ опровергла политический мотив в увольнении сотрудников
ИА "Ореанда-Новости" Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" отрицает политические мотивы в увольнении собственных сотрудников. По информации, предоставленной пресс-службой Высшей школы экономики, лишь один сотрудник написал руководству вуза заявление об увольнении. Причём в его трудовой книжке стоит отметка об увольнении по собственному желанию.
Ситуация произошла несколько дней назад, когда в ряде средств массовой информации появилось сообщение о том, что сотрудница Высшей школы экономики Елена Сироткина заявила о давлении со стороны руководства вуза. Сироткина работала в Лаборатории сравнительных социальных исследований ВШЭ и занималась реализацией научного проекта, объектом изучения которого стали активисты-оппозиционеры. Елена Сироткина заявила. что на неё и других сотрудников Лаборатории ректорат оказал давление, в результате чего ей пришлось уволиться.
В свою очередь, администрация Высшей школы экономики настаивает на увольнении одного сотрудника по собственному желанию, а не массовым "чисткам" в рядах собственного научного персонала. Исследование Сироткиной содержит моменты, связанные с этическими соображениями. Поэтому руководство запросило у неё описание этого проекта. По мнению ВШЭ, социологический опрос сотрудника должен проводиться раз в 6-12 месяцев. Некоторые формулировки в вопросах требовали дополнительного обсуждения, например, насколько возможно применить насилие для защиты собственных прав. Предложение руководства ВШЭ на описание и обсуждение научного проекта Елена Сироткина восприняла как давление, с чем абсолютно не согласна администрация Высшей школы экономики.
Ситуация произошла несколько дней назад, когда в ряде средств массовой информации появилось сообщение о том, что сотрудница Высшей школы экономики Елена Сироткина заявила о давлении со стороны руководства вуза. Сироткина работала в Лаборатории сравнительных социальных исследований ВШЭ и занималась реализацией научного проекта, объектом изучения которого стали активисты-оппозиционеры. Елена Сироткина заявила. что на неё и других сотрудников Лаборатории ректорат оказал давление, в результате чего ей пришлось уволиться.
В свою очередь, администрация Высшей школы экономики настаивает на увольнении одного сотрудника по собственному желанию, а не массовым "чисткам" в рядах собственного научного персонала. Исследование Сироткиной содержит моменты, связанные с этическими соображениями. Поэтому руководство запросило у неё описание этого проекта. По мнению ВШЭ, социологический опрос сотрудника должен проводиться раз в 6-12 месяцев. Некоторые формулировки в вопросах требовали дополнительного обсуждения, например, насколько возможно применить насилие для защиты собственных прав. Предложение руководства ВШЭ на описание и обсуждение научного проекта Елена Сироткина восприняла как давление, с чем абсолютно не согласна администрация Высшей школы экономики.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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