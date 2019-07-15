Инициатором проекта является Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

По информации, предоставленной пресс-службой Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, во время проведения Восточного экономического форума «Дальневосточная гостиная» расскажет потенциальным инвесторам о льготных режимах, о новых проектах в области инвестиций на Дальнем Востоке и о тех мерах, которые принимаются в отношении поддержки предпринимателей. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта представит на территории выставочного пространства форума экспозицию под названием «Делай бизнес на Дальнем Востоке». Формат, который подразумевается авторами проекта, представлен в виде своеобразной базы контактов для представителей других российских регионов, профильных министерств и прочих ведомств. Таким образом, коллеги смогут найти новые контакты, проводить встречи, подписывать договоры и обязательства. По словам генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонида Петухова, Восточный экономический форум представляется прекрасной возможностью для предпринимателей и инвесторов подвести итоги совместной деятельности и наметить перспективы новых проектных решений.

В рамках Восточного экономического форума пройдут тематические сессии, посвящённые приоритетным для Дальнего Востока областям. Среди них медицина, нефтегазохимия, сельское хозяйство и аквакультура, рыбная отрасль, туризм и логистика. Восточный экономический форум пройдёт в городе Владивостоке в пятый раз. Открытие форума состоится 4 сентября 2019 года. Ключевой темой события станет Национальная программа развития Дальнего Востока.