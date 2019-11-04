Российская разработка «САРМАТ» сможет заменить действующую баллистическую ракету МБР Р-36. В 2021 году новинка должна будет поступить в распоряжение российской армии. Иностранное издание The Times окрестило «САРМАТ» как «Сатана-2».



Новое название оправдывает себя, так как разработка способна нести 16 боеголовок одновременно. Радиус поражения сравним с территорией Франции. Скорость полёта «Сатаны-2» намного больше, чем у МБР Р-36. Запуск боеголовок возможен на высоте 35 метров.



Такие параметры заставят всех противников перерассмотреть свои ПРО.



