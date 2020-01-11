ИА «Ореанда-Новости». Расчёты новый систем С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство в середине февраля.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о том, что расчёты новейших систем С-400 «Триумф» должны заступить на боевое дежурство уже в середине февраля этого года.

Зенитные ракетные системы С-400 должны заступить на дежурство в Ленинградской области.

Из сообщения пресс-службы также известно, что сейчас проводится техническое обслуживание военной техники, проверка функционирования и настройка оборудования.

В конце прошлого года новая система была принята военными у завода-изготовителя в Астраханской области. После проверки работоспособности систем, был совершён комбинированный марш в Ленинградскую область.