Новая система С-400 «Триумф» заступит на дежурство в феврале
ИА «Ореанда-Новости». Расчёты новый систем С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство в середине февраля.
Пресс-служба Западного военного округа сообщила о том, что расчёты новейших систем С-400 «Триумф» должны заступить на боевое дежурство уже в середине февраля этого года.
Зенитные ракетные системы С-400 должны заступить на дежурство в Ленинградской области.
Из сообщения пресс-службы также известно, что сейчас проводится техническое обслуживание военной техники, проверка функционирования и настройка оборудования.
В конце прошлого года новая система была принята военными у завода-изготовителя в Астраханской области. После проверки работоспособности систем, был совершён комбинированный марш в Ленинградскую область.
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