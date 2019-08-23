Проект благоустройства подразумевает размещение здесь трёх бассейнов. Напомним, что в настоящий момент на территории Северного Речного вокзала идут реставрационные работы.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы государственного бюджетного учреждения «МосТрансПроект», вся зона отдыха будет расположена в южной части набережной. На набережной вокзала кроме трёх бассейнов будут размещены кафе и танцевальная площадка. Проект подразумевает подогрев всех трёх бассейнов, а на танцплощадке разместят диджейский пульт. Вся зона сможет вместить порядка двухсот посетителей, заключили в ведомстве.

Бассейны будут снабжены для посетителей удобными павильонами. На их территории запланировано размещение душевых кабин, раздевалками с камерами хранения, санитарными узлами и местом выдачи полотенец. Отдельно будет размещаться касса. Авторы проекта позаботились и о безопасности присутствующих – спасательная станция будет располагаться около воды.

Набережная и площадь, расположенная около здания Северного речного вокзала будут выполнены, согласно дизайнерскому решению проекта, в едином стиле. Материалы натурального происхождения будут использованы в обоих случаях. Основными цветами оформления станут белый, серый и бежевый. В летнее время набережная немного видоизменится – остекление павильонов способно складываться, что, таким образом, увеличивает площадь пространства.

Напомним, что Северный Речной вокзал был возведён незадолго до начала Великой Отечественной войны – в 1937 году. Девять лет назад здание вокзала закрыли в связи с аварийным состоянием. Проект реконструкции подразумевает возвращение к первоначальному облику здания и прилегающей территории.