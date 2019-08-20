ИА «Ореанда-Новости» Минобороны России сообщило, что на одном из испытательных аэродромов свой первый полёт совершил новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У» российского производства.

Дрон находился в воздухе на протяжении 32 минут, достигнув высоты 800 метров. Полёт осуществлялся в полностью автоматическом режиме. В сообщении военного ведомства в одной из социальных сетей указано, что «все системы комплекса отработали штатно».

«Альтиус» относится к категории средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полёта (он может провести в воздухе более суток). Вес устройства составляет 6 тонн. Комплекс способен выполнять любые разведывательные задачи с использованием оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Одна из особенностей данного аппарата – применение спутникового канала управления, и применение этой технологии делает радиус применения дрона практически неограниченным.