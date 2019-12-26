26.12.2019, 17:07
Новгородская больница указала диагноз «беременность» в карточке мужчины
ИА «Ореанда-Новости». Новгородская больница указала диагноз «беременность» в карточке местного жителя. Информация об инциденте была опубликована в аккаунте интернет-издания «Подъём» в мессенджере Telegram.
Год назад мужчина обратился в Центральную районную больницу Боровичей с переломом руки. Ему провели необходимое хирургическое вмешательство и наложили гипс вместе металлическим штифтом. Через некоторое время у него обнаружили ожоги кожи, которые были нанесены при операции, а рана начала гноиться. Медперсонал повторно снимал гипс и проводил медицинское вмешательство.
Через год по показаниям новгородцу необходимо было снять гипс. Когда он пришёл в больницу, то в его карточке было указано, что удаление конструкции можно будет провести «после родоразрешения», а в диагнозе стояла пометка о 27 неделе беременности.
Год назад мужчина обратился в Центральную районную больницу Боровичей с переломом руки. Ему провели необходимое хирургическое вмешательство и наложили гипс вместе металлическим штифтом. Через некоторое время у него обнаружили ожоги кожи, которые были нанесены при операции, а рана начала гноиться. Медперсонал повторно снимал гипс и проводил медицинское вмешательство.
Через год по показаниям новгородцу необходимо было снять гипс. Когда он пришёл в больницу, то в его карточке было указано, что удаление конструкции можно будет провести «после родоразрешения», а в диагнозе стояла пометка о 27 неделе беременности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии