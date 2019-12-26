Информация об инциденте была опубликована в аккаунте интернет-издания «Подъём» в мессенджере Telegram.Ему провели необходимое хирургическое вмешательство и наложили гипс вместе металлическим штифтом. Через некоторое время у него обнаружили ожоги кожи, которые были нанесены при операции, а рана начала гноиться. Медперсонал повторно снимал гипс и проводил медицинское вмешательство.Через год по показаниям новгородцу необходимо было снять гипс.