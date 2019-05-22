22.05.2019, 23:53
Новгородский губернатор посоветуется с обществом о поддержке некоммерческих организаций
ИА "Ореанда-Новости" Губернатор Новгородской области Андрей Никитин встретился в российской столице с генеральным директором Фонда президентских грантов Ильёй Чукалиным для обсуждения вопросов, связанных с заявками от некоммерческих организаций области. Встреча произошла вчера 21 мая.
Некоммерческие организации (или НКО), расположенные в Новгородской области, нередко получают государственные дотации благодаря грамотно составленным заявкам в адрес вышеупомянутого Фонда. Андрей Никитин на встрече отметил, что поданные заявки нередко доведены до конечного результата, что приводит Новгородскую область к числу лидирующих российских регионов. Число заявок не столь большое, отметил губернатор, однако, их качество во многом помогает выиграть финансирование. Новгородские некоммерческие организации за 2017-2018 годы получили 86,5 миллионов рублей и все были реализованы. Никитин отметил, что работу с областными НКО необходимо усилить, в связи с чем запланирована организация деловой встречи губернатора с представителями некоммерческой сферы. Встреча пройдёт в региональной общественной палате. Точная дата проведения диалога властей с НКО уточняется.
В Новгородской области на официальном уровне зарегистрировано 920 некоммерческих организаций. В 2017 году они получили от Фонда президентских грантов 38,6 миллионов рублей; тогда участие приняли 23 НКО. В прошлом году сумма выделенных Фондом государственных дотаций увеличилась до 47,9 миллионов рублей. Увеличилось и количество организаций-участников на три единицы.
Некоммерческая организация (НКО) не ставит основной целью своей деятельности получение прибыли и не распределяет её между своими участниками. НКО могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и научных целей, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
Некоммерческие организации (или НКО), расположенные в Новгородской области, нередко получают государственные дотации благодаря грамотно составленным заявкам в адрес вышеупомянутого Фонда. Андрей Никитин на встрече отметил, что поданные заявки нередко доведены до конечного результата, что приводит Новгородскую область к числу лидирующих российских регионов. Число заявок не столь большое, отметил губернатор, однако, их качество во многом помогает выиграть финансирование. Новгородские некоммерческие организации за 2017-2018 годы получили 86,5 миллионов рублей и все были реализованы. Никитин отметил, что работу с областными НКО необходимо усилить, в связи с чем запланирована организация деловой встречи губернатора с представителями некоммерческой сферы. Встреча пройдёт в региональной общественной палате. Точная дата проведения диалога властей с НКО уточняется.
В Новгородской области на официальном уровне зарегистрировано 920 некоммерческих организаций. В 2017 году они получили от Фонда президентских грантов 38,6 миллионов рублей; тогда участие приняли 23 НКО. В прошлом году сумма выделенных Фондом государственных дотаций увеличилась до 47,9 миллионов рублей. Увеличилось и количество организаций-участников на три единицы.
Некоммерческая организация (НКО) не ставит основной целью своей деятельности получение прибыли и не распределяет её между своими участниками. НКО могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и научных целей, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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