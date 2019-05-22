Встреча произошла вчера 21 мая.Андрей Никитин на встрече отметил, что поданные заявки нередко доведены до конечного результата, что приводит Новгородскую область к числу лидирующих российских регионов. Число заявок не столь большое, отметил губернатор, однако, их качество во многом помогает выиграть финансирование. Новгородские некоммерческие организации за 2017-2018 годы получили 86,5 миллионов рублей и все были реализованы.Встреча пройдёт в региональной общественной палате. Точная дата проведения диалога властей с НКО уточняется.В 2017 году они получили от Фонда президентских грантов 38,6 миллионов рублей; тогда участие приняли 23 НКО. В прошлом году сумма выделенных Фондом государственных дотаций увеличилась до 47,9 миллионов рублей. Увеличилось и количество организаций-участников на три единицы.НКО могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и научных целей, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.