ИА «Ореанда-Новости». Новому фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву предъявили обвинение, пишет «Коммерсант» со ссылкой на СКР.



Статья, по которой обвиняют Суровцева, а также суть обвинений не сообщается. ТАСС, ссылаясь на источник, пишет, что обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).



Ранее в СКР сообщили, что Суровцева задержали за то, что он во время несогласованного митинга 27 июля в столице металлической секцией забора ударил сотрудника Росгвардии.