ИА «Ореанда-Новости». В вузе Новосибирска перед визитом представителей Русской православной церкви прикрыли тканью античные статуи, изображающие обнажённых людей.



Чтобы не оскорбить чувства верующих, в новосибирском вузе прикрыли тканью ряд статуй во время визита представителей Русской православной церкви. В администрации самого архитектурного университета (НГУАДИ) при этом сообщили, что не знают, кто распорядился прикрыть античные статуи.

Дело в том, что в четверг в Новосибирском университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) состоялся семинар, посвященный безбарьерной городской среде. Он проходил в рамках форума «Новосибирск – город безграничных возможностей». В мероприятии приняли участие городские общественные организации, а также представители Русской православной церкви.

Один из очевидцев мероприятия поделился с сайтом ngs.ru наблюдением, что некоторые скульптуры прикрыли, судя по всему, «чтобы не ранить чувства» священнослужителей.

Такое решение администрация учебного заведения не принимала, со слов представителей вуза, университет лишь предоставлял площадку для проведения мероприятия, так называемого «круглого стола», сообщает РИА Новости.

«Вероятно, такое решение приняла служба протокола городского форума. Но это было очень недолго и незаметно. Возможно, кто-то обратил внимание, что может это не совсем уместный вид, потому что здесь ходят люди в рясах…», — сообщили в вузе.

Похожий случай был в Италии, когда власти музея прикрыли обнажённые статуи перед выступлением Хасана Роухани, президента Ирана.

В Капитолийском музее проходило совместное выступление иранского президента и премьер-министра Италии Маттео Ренци. Тогда также наготу античных скульптур, экспонирующихся в учреждении, решили прикрыть.

Это было не единственной уступкой для высокопоставленного гостя из Исламской республики – из меню совместных приемов пищи был исключен традиционный алкоголь.