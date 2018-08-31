ИА «Ореанда-Новости». Во всех домах, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2020 года, начнут устанавливать «умные» счётчики, которые будут дистанционно передавать данные о показаниях воды. Об этом сообщили в Минстрое.



В министерстве считают, что такая интеллектуальная система учёта потребляемой воды сделает процесс начисления оплаты более прозрачным, сведёт к минимуму потери ресурсов и сэкономит деньги граждан на жилищно-коммунальные услуги. Также ведомство предлагает заменить обычные счётчики на «умные» во время проверки уже действующих приборов, пишут «Известия».

Соответствующие предложения Минстрой уже подготовил и направил правительству. Предложения по обязательной установке общедомовых и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов с функцией передачи данных разработаны в соответствии с планом мероприятий по повышению энергоэффективности.

Самым явным плюсом для россиян станет то, что, благодаря системе передачи данных, их освободят от необходимости подавать данные и следить за сроками их проверки. Актуальная информация в расчётные центры будет подаваться в режиме реального времени. Минстрой уже разработал законопроект об интеллектуальном учете в водоснабжении, это документ устанавливает принципы перехода на онлайн-учет.

В перспективе такие счётчики будут устанавливать не только в новостройках, планируется, что при проверке уже имеющихся приборов, их можно будет заменить на интеллектуальную систему учёта. Сроки проверки счётчиков для горячей воды составляют четыре года, для холодной – шесть лет.

Однако эксперты видят и проблемы, которые могут возникнуть, ведь индивидуальные поквартирные приборы учета — это личное имущество. И какой прибор установит собственник, зависит только от него, поэтому пока непонятно, как обязать граждан установить более дорогое устройство.

Эксперты считают, что устанавливать их нужно не в единичном порядке, а в целом на дом. Тогда не возникнет проблем с небалансом и несвоевременным снятием показаний.