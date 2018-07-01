ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С июля месяца вводятся новые законы, которые коснутся разных сфер деятельности страны.

С первого числа второго месяца лета ужесточаются правила для строительных компаний с целью обезопасить дольщиков. Теперь улучшится финансовый контроль застройщиков: перед началом застройки компании обязаны предъявить доказательство о наличии необходимого для работ количества средств. У застройщика также не может быть долгов по кредитам или займам, а собственных средств должно быть не менее десяти процентов от договора.

Спонсировать строительные компании будут только государственные банки, имеющие необходимую аккредитацию. В этих же самых банках будут располагаться замороженные денежные средства граждан-дольщиков. Застройщик не будет иметь к ним доступа.

Также теперь застройщик будет обязан вносить в Фонд защиты дольщиков 1,2% от стоимости договора, заключаемого с покупателем. На авансовые платежи организация сможет тратить не более тридцати процентов от всей суммы стройки

Изменения касаются и операторов сотой связи. «Закон Яровой» теперь обязывает их хранить не только информацию о факте соединения двух абонентов, но и записи самих разговоров в течение шести месяцев. Такое нововведение позволит лучше предотвращать теракты. Операторы начнут записывать звонки и переписки абонентов с октября этого года, а хранить их будут сначала только в течение месяца, постепенно наращивая срок.

Изменились правила относительно упаковки молочных продуктов. С новым законом производители молочной продукции будут обязаны указывать на упаковке наличие заменителей молочного жира или пальмового масла. Аналогичные изменения коснутся и производителей сигарет, только их участие пока что останется добровольным.