Новую модернизацию С-300В эксперты признали неудачной
Специалист отмечает, что ЗРС С-300ВМ «Антей-2500», в отличие от С-300В, по финансовым соображениям не получила отдельные тяжелую пусковую и лёгкую пускозаряжающую установки. В результате в системе С-300В4 на пусковых установках размещаются лёгкие зенитные управляемые ракеты, а тяжёлые зенитные управляемые ракеты, являющиеся квинтэссенцией системы, только на пускозаряжающих, — пишет автор.
Согласно Лузану, на уничтожение головной части баллистической ракеты средней дальности отводится всего 45-50 секунд, чего недостаточно для С-300В4. Специалист сообщает, что использование пускозаряжающих установок с тяжёлыми ракетами для борьбы с БРСД крайне сложно, а перезарядка лёгких пусковых установок при боевых действиях маловероятна.
По мнению генерал-лейтенанта в отставке, «необходимо возвратиться к составу боевых средств, отработанному в системе С-300В: иметь тяжёлые пусковые и пускозаряжающие установки и лёгкие пусковые и пускозаряжающие установки». «Да и какая же это полноценная пускозаряжающая установка, если у неё на борту один тип ракет, а перезаряжать она должна пусковые установки с другим типом? Это скорее дорогостоящая крановая установка», — уверен доктор наук.
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