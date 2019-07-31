ИА «Ореанда-Новости». В ходе модернизации зенитной ракетной системы ряда С-300В, пишет в «Военно-промышленном курьере» генерал-лейтенант в отставке, бывший председатель госкомиссии по испытаниям ЗРС С-300ВМ, доктор технических наук Александр Лузан.

Специалист отмечает, что ЗРС С-300ВМ «Антей-2500», в отличие от С-300В, по финансовым соображениям не получила отдельные тяжелую пусковую и лёгкую пускозаряжающую установки. В результате в системе С-300В4 на пусковых установках размещаются лёгкие зенитные управляемые ракеты, а тяжёлые зенитные управляемые ракеты, являющиеся квинтэссенцией системы, только на пускозаряжающих, — пишет автор.

Согласно Лузану, на уничтожение головной части баллистической ракеты средней дальности отводится всего 45-50 секунд, чего недостаточно для С-300В4. Специалист сообщает, что использование пускозаряжающих установок с тяжёлыми ракетами для борьбы с БРСД крайне сложно, а перезарядка лёгких пусковых установок при боевых действиях маловероятна.

По мнению генерал-лейтенанта в отставке, «необходимо возвратиться к составу боевых средств, отработанному в системе С-300В: иметь тяжёлые пусковые и пускозаряжающие установки и лёгкие пусковые и пускозаряжающие установки». «Да и какая же это полноценная пускозаряжающая установка, если у неё на борту один тип ракет, а перезаряжать она должна пусковые установки с другим типом? Это скорее дорогостоящая крановая установка», — уверен доктор наук.