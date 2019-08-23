Этот объект будет располагаться на юге столицы – в Даниловском районе.

Новая набережная получит своё название в честь известного русского художника Марка Шагала. По информации, предоставленной главой ведомства «Москомстройинвест» Анастасией Пятовой, официальное открытие состоится согласно плану – ко Дню города. В настоящее время на этом месте полным ходом ведутся строительные работы. Сам участок набережной уже готов – инженерные системы смонтированы, гранит уложен, фонарные столбы установлены, дорожки для бегунов и велосипедистов проложены. Строители также успели проверить свет на набережной – запуск электричества оказался успешным.

Позаботились авторы проекта также о зелёных насаждениях вдоль набережной. По словам Анастасии Пятовой, в настоящий момент несколько десятков больших деревьев уже украшают береговую линию. Всего запланировано высадить около девятисот деревьев, чтобы образовался своеобразный «зелёный» коридор по всему маршруту набережной.

Стоит отметить, что парк на набережной Марка Шагала и Тюфелева роща, которая была открыта в прошлом году, это части единого зелёного пояса от жилищного комплекса «Зиларт». Жилой комплекс находится в едином стиле с прилегающей территорией, так как ещё на стадии планирования этих рекреационных зон учитывался и ландшафт, и специфика квартальной жилой застройки. Поэтому набережная выглядит довольно органично рядом с жилыми домами, заключила глава «Москомстройинвеста».

Стоит отметить, что благоустройство набережной Марка Шагала началось в июле текущего года. Своё начало набережная берёт в районе Третьего транспортного кольца, заканчивается старым руслом Москвы-реки. Общая площадь, занятая работами по благоустройству, занимает восемнадцать с половиной гектаров.