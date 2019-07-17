Речь идёт о станции метро под названием «Стахановская», которая расположена на Некрасовской ветке метрополитена. Решение о выборе оформления одобрил Московский комитет архитектуры. По информации, предоставленной главным архитектором города Москвы Сергеем Кузнецовым, само здание вестибюля будет украшено плоской крышей. Фасады станции сделают стеклянными и оформят двумя основными цветами: серым и красным. Внутри станция «Стахановская» будет напоминать производственный цех, основные материалы во внутренней отделке – это гранит и металл.

Такое оформление выбрано специалистами не случайно – название станции говорит само за себя. В 1935 году Алексей Стаханов за всю ночную смену добыл свыше ста тонн угля при нормовыработке в семь тонн. С тех пор переработки и перевыполнение плановых показателей получило в истории название «стахановское движение». Позднее миф о Стаханове был развенчан, так как ему помогали другие участники бригады.

Станция «Стахановская» расположена в Рязанском районе, что находится на юго-востоке столицы. Всего на ветке метрополитена будет расположено восемь станций, кроме «Стахановской» здесь в настоящий момент идут работы по возведению станций «Нижегородская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Общая протяженность Некрасовской ветки составит пятнадцать километров. Часть ветки уже открыли полтора месяца назад, вторую очередь, включая станцию «Стахановская», планируют запустить в конце текущего года.