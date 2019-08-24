ИА «Ореанда-Новости». 23 августа в Новороссийске состоялось торжественное открытие новой транспортной развязки на Сухумском шоссе возле морского порта Новороссийск.

Карусель расположена на 1539-м километре дороги, недалеко от Новороссийского морского порта. Его длина 1,5 км, он включает в себя путепровод и кольцевую развязку.

На указанном участке дороги ранее были одноуровневые левые повороты. Они были удалены, потому что они создали пробки, которые привели к трудностям в движении не только на этом участке маршрута. Транспортный коллапс также наблюдался на дорожной сети порта Новороссийск в районе верфи и Новоросцементного завода.