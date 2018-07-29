Напомним, что санкции направлены против продукции, ввозимой из стран Европейского союза, а также некоторых других государств, которые не являются представителями данного международного клуба. В ответ данные страны ввели собственные пошлины на различные товары, импортируемые из Соединенных Штатов Америки.

Правительство Соединенных Штатов Америки объяснило введение санкций соображениями национальной безопасности, а также процедурами, связанными с политикой протекционизма собственной промышленности и производства.

Ранее американская компания Coca Cola, один из самых крупнейших представителей производства безалкогольных напитков в мире, существенно повысил цены на свою продукцию. Связано это с введенными пошлинами на сталь и алюминий, из которого делаются банки для напитков организации. Компания больше не может позволить себе сохранять старые цены из-за возросшей стоимости металла и работать в убыток.

Согласно официальным источникам, санкции Соединенных Штатов Америки затронули и российского производителя алюминия – компанию «Русал». Организация, созданная в 2007 году Абрамовичем Романом Александровичем, является одним из крупнейших производителей первичного алюминия и глинозёма в мире.

Президент компании Олег Дерипаска и генеральный директор Владимир Соловьев обеспокоены введением Соединенными Штатами Америки ограничений в отношении «Русала».



Это привело к падению экспорта организации более чем на 50% от предыдущего года. В связи с этим руководство приняло решение о снижении производства и сокращении ряда рабочих мест на предприятии. То количество людей, оставшихся без работы, приведет к существенному увеличению безработицы в стране.

Ранее компания «Русал» уже фигурировала в санкционных списках других стран мира. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко ограничил деятельность российской компании на территории страны.

Для предотвращения кризиса на предприятии, а также восстановления показателей экспорта, руководство «Русала» предпринимает попытки заключения договорных отношений с Китайской Народной Республикой на поставку алюминия с территории Российской Федерации.