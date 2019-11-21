21.11.2019, 20:47
Новые правила медосмотров начнут действовать с 1 июля 2020 года
ИА «Ореанда-Новости». Новые правила медосмотров начнут действовать с 1 июля 2020 года. Приказ Министерства здравоохранения был опубликован в телеграм-канале заместителя главы ведомства Олега Салагая.
Ранее говорилось, что новшества начнут действовать в пятницу, 22 ноября. Но Владимир Путин указал, что подобные изменения должны вводится постепенно. Президент России также указал, что стоимость справок, которую планировали ввести, составляет примерно половину прожиточного минимума в России. Поэтому, по его мнению, сумма сильно завышена.
Также журналистам издательства «РИА Новости» стало известно, что сегодня была уволена Татьяна Клименко, которая занимала должность директора Центра наркологии имени Сербского. Именно она приняла решение о вводе новых правил и стоимости процеруды получения медицинских справок. Министерство здравоохранения от комментариев отказалось.
Ранее говорилось, что новшества начнут действовать в пятницу, 22 ноября. Но Владимир Путин указал, что подобные изменения должны вводится постепенно. Президент России также указал, что стоимость справок, которую планировали ввести, составляет примерно половину прожиточного минимума в России. Поэтому, по его мнению, сумма сильно завышена.
Также журналистам издательства «РИА Новости» стало известно, что сегодня была уволена Татьяна Клименко, которая занимала должность директора Центра наркологии имени Сербского. Именно она приняла решение о вводе новых правил и стоимости процеруды получения медицинских справок. Министерство здравоохранения от комментариев отказалось.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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