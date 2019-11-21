



Ранее говорилось, что новшества начнут действовать в пятницу, 22 ноября. Но Владимир Путин указал, что подобные. Президент России также указал, чтов России. Поэтому, по его мнению, сумма сильно завышена.Также журналистам издательства «РИА Новости» стало известно, что сегодня была. Именно она приняла решение о вводе новых правил и стоимости процеруды получения медицинских справок. Министерство здравоохранения от комментариев отказалось.