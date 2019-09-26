ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила противопожарного режима, которые в числе прочего подразумевают запрет на использование открытого огня на балконах и в лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров.

В документе не приведено определение понятия «открытый огонь», однако, как представляется, зажжение спички или зажигалки можно квалифицировать как его «использование». Таким образом, прикуривание на балконе должно считаться нарушением Правил.

Осенью 2017 года Верховный суд РФ признал право на взыскание компенсации с граждан, которые курят на балконах, из-за чего дым проникает в соседние квартиры.