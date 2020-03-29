29.03.2020, 13:35
Новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 26 российских регионах
ИА «Ореанда-Новости». Новые случаи инфицирования коронавирусом выявлены в двадцати шести регионах РФ, сообщает РИА Новости.
По информации, предоставленной оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса, заболевание обнаружено недавно у 270 человек.
Большинство новых случаев заражения коронавирусом выявлено в российской столице - сто девяносто семь. В Подмосковье за сутки подтвердили двадцать семь случаев инфицирования новым вирусом.
По информации, предоставленной оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса, заболевание обнаружено недавно у 270 человек.
Большинство новых случаев заражения коронавирусом выявлено в российской столице - сто девяносто семь. В Подмосковье за сутки подтвердили двадцать семь случаев инфицирования новым вирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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