ИА «Ореанда-Новости».  Новые случаи инфицирования коронавирусом выявлены в двадцати шести регионах РФ, сообщает РИА Новости. 

По информации, предоставленной оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса, заболевание обнаружено недавно у 270 человек.

Большинство новых случаев заражения коронавирусом выявлено в российской столице - сто девяносто семь. В Подмосковье за сутки подтвердили двадцать семь случаев инфицирования новым вирусом.