По информации, предоставленной оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса, заболевание обнаружено недавно у 270 человек.Большинство новых случаев заражения коронавирусом выявлено в российской столице - сто девяносто семь. В Подмосковье за сутки подтвердили двадцать семь случаев инфицирования новым вирусом.