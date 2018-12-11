ИА «Ореанда-Новости». Новые счётчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей, об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники в правительстве, которые утверждают, что данный вопрос уже поднимался на обсуждение.

Речь идёт об умных счётчиках газа, которые могут обязать устанавливать всех российских жителей, которые пользуются центральным газоснабжением. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил разработать предложения о внедрении таких систем уже к марту 2019 года. 4 декабря в правительстве состоялось совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии, где Козак обратился к Минэнерго, Минэкономике и ФАС с просьбой продумать аналогичную умную систему и с газом.

Предложения по ИСУ на газ министерства должны представить в правительство до 1 марта 2019 года, и на данный момент находятся в «первичной проработке вопроса».

Напомним, законопроект об обязательной установке ИСУ на электроэнергию в ноябре 2017 года Госдума приняла в первом чтении, ожидается, что скоро он пройдет второе и третье. Но он вызвал споры: в чьи обязанности войдет установка ИСУ, кто будет обладать правом собственности на них, а также источников финансирования. Предполагается, что ответственность за установку ИСУ с граждан снимут и передадут гарантирующим поставщикам электроэнергии.

В газовом секторе считают, стоимость установки газовых «умных счетчиков» будет несколько дороже, чем в энергетике, и составит около 5 тыс. рублей за штуку. При этом такие умные счётчики давно существуют, «любой желающий их сейчас может поставить в добровольном порядке».

Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин считает, что такие счётчики будут стоить 4–5 тыс. руб. и отмечает, что их установка будет «недешёвым удовольствием в масштабах страны».

По данным «Газпрома», на начало года газ доведён до 25,6 млн домовладений и квартир. То есть подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд рублей.