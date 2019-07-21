ИА "Ореанда-Новости" Лидер российской рок-группы «Чиж &Co» Сергей Чиграков рассказал о том, что коллектив готов выпустить новый альбом. Особенность новой пластинки заключается в том, что это будет первый альбом за последние двадцать лет.

Что касается сроков выхода нового альбома, то Сергей Чиграков пообещал его своим поклонникам максимум через год. Двадцатилетнее молчание, по словам фронтмена группы, достойно упоминания в Книге рекордов Гиннесса. Не выпустить ни одной новой композиции в течение такого продолжительного периода времени Чиграков назвал «красотой». Стоит отметить, что последний альбом группы под названием «Нечего терять» вышел в 1999 году.

Группа «Чиж & Co» создана в 1994 году, в городе Санкт-Петербурге. Бессменным автором песен, вокалистом и гитаристом коллектива является Сергей Чиграков. Группа исполняет музыку в стиле «блюз-рок», «фолк-рок» и «рок-н-ролл». За двадцать лет существования группа выпустила семь студийных альбомов. «Чиж & Co» не балует своих поклонников и видеоклипами – известно всего девять видеоработ на музыкальные композиции группы. Однако, некоторые хиты стали практически классикой российской рок-музыка. К ним можно отнести «Вечная молодость», «Вот пуля просвистела», «Полонез», «Еду, еду…» и другие.

«Чиж & Co» является участником многих музыкальных фестивалей и сборных концертов. «Максидром», «Окна открой!», «Рок над Волгой», «Нашествие» - лишь часть того, где выступил Сергей Чиграков. В 2000-х годах группа вела активную гастрольную деятельность не только в России, но и за рубежом. Сам лидер группы дважды записывал сольные альбомы и принимал участие в коллаборациях с другими артистами. Стоит отметить, что с 2015 года в качестве бэк-вокалистки выступает дочь Сергея Чигракова Дарья.