10.02.2020, 13:00
Новый генконсул Китая был помещён на карантин в Екатеринбурге
ИА «Ореанда-Новости». Новый генконсул Китая Цуй Шаочунь был помещён на карантин в Екатеринбурге, сообщает издательство «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя МИД России Александра Харлова.
По словам представителя МИД, новый генеральный консул КНР прилетел в Екатеринбург 6 февраля. С этого дня от находится у себя в резиденции на карантине, который продлится 14 дней. Только после завершения карантина Александр Харлов сможет встретиться с Цуй Шаочунь. После встречи новый генеральный консул КНР сможет приступить к своим обязанностям.
Представитель МИД отметил, что карантин - это вынужденная мера из-за вспышки нового вида коронавируса на территории Китая. Представители КНР относятся к карантину спокойно.
По словам представителя МИД, новый генеральный консул КНР прилетел в Екатеринбург 6 февраля. С этого дня от находится у себя в резиденции на карантине, который продлится 14 дней. Только после завершения карантина Александр Харлов сможет встретиться с Цуй Шаочунь. После встречи новый генеральный консул КНР сможет приступить к своим обязанностям.
Представитель МИД отметил, что карантин - это вынужденная мера из-за вспышки нового вида коронавируса на территории Китая. Представители КНР относятся к карантину спокойно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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