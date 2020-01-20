20.01.2020, 17:29
Новый глава ФНС озвучил основное направление работы налоговых органов
ИА «Ореанда-Новости». Новый глава ФНС Даниил Егоров озвучил основное направление работы налоговых органов в своём интервью с корреспондентом издательства «Ведомости».
Даниил Егоров указал, что основным направлением деятельности налоговых органов станет выведение налогоплательщиков (как юридических лиц, так и физических) на чистый бизнес. Перед ФНС не будет стоять задача собрать большее количество налогов, главное - «обелить действующий российский рынок».
Глава ФНС хочет сделать уплату налогов неизбежной, но максимально комфортной и удобной. Первоначально будет создана модель, оценивающая выгодность законопослушных действий в отличии от незаконных схем.
Даниил Егоров указал, что основным направлением деятельности налоговых органов станет выведение налогоплательщиков (как юридических лиц, так и физических) на чистый бизнес. Перед ФНС не будет стоять задача собрать большее количество налогов, главное - «обелить действующий российский рынок».
Глава ФНС хочет сделать уплату налогов неизбежной, но максимально комфортной и удобной. Первоначально будет создана модель, оценивающая выгодность законопослушных действий в отличии от незаконных схем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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