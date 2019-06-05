Ролик длится шесть минут, перед его презентацией авторы выступили с предупреждением, что ни в коем разе не собирались этим видеорядом оскорбить чувства верующих. С критикой зрительного содержания и смысловых акцентов в указанной композиции выступил протоирей Димитрий Смирнов.По информации, предоставленной священником одному из российских телевизионных каналов, в мире есть вещи, которые обладают сакраментальным значением, к которым в любых проявлениях творчества необходимо относиться с уважением. Смирнов посетовал на то, что некоторым молодым людям необходимо объяснять понятные на первый взгляд вещи.И не всегда это внимание общественности направлено на положительные стороны творческого коллектива - Сергей Шнуров, по мнению Смирнова, готов использовать и отрицательные черты. Несмотря на то, что релиз видеоклипа состоялся совсем недавно, внимание общественности уже приковано к его содержанию.Некоторые пользователи YouTube отметили, что новый клип вызывает у них исключительно восторг. Кто-то отметил в видео, что клип наполнен многозначными смыслами. Однако, нашлись и те, кто новинку от "Ленинграда" забраковал, поддерживая точку зрения протоирея Димитрия Смирнова о том, что клип неприличный.