05.06.2019, 17:29
Новый клип "Ленинграда" раскритикован РПЦ
ИА "Ореанда-Новости" На официальном канале группы "Ленинград" в YouTube вышел видеоролик под названием "i_$uss", ставший предметом спора и критики среди представителей Русской православной церкви.
Ролик длится шесть минут, перед его презентацией авторы выступили с предупреждением, что ни в коем разе не собирались этим видеорядом оскорбить чувства верующих. С критикой зрительного содержания и смысловых акцентов в указанной композиции выступил протоирей Димитрий Смирнов. Он заявил, что Русская православная церковь всегда выступала резко против использования образов и имён святых в массовой культуре. В шоу-бизнесе зарабатывать на этом деньги просто недопустимо, считает Смирнов.
По информации, предоставленной священником одному из российских телевизионных каналов, в мире есть вещи, которые обладают сакраментальным значением, к которым в любых проявлениях творчества необходимо относиться с уважением. Смирнов посетовал на то, что некоторым молодым людям необходимо объяснять понятные на первый взгляд вещи. На этот шаг лидер группы "Ленинград" пошёл только для того, чтобы добавить себе и своему коллективу дополнительного внимания. И не всегда это внимание общественности направлено на положительные стороны творческого коллектива - Сергей Шнуров, по мнению Смирнова, готов использовать и отрицательные черты. Несмотря на то, что релиз видеоклипа состоялся совсем недавно, внимание общественности уже приковано к его содержанию.
Среди поклонников группы "Ленинград" мнения также разделились. Некоторые пользователи YouTube отметили, что новый клип вызывает у них исключительно восторг. Кто-то отметил в видео, что клип наполнен многозначными смыслами. Однако, нашлись и те, кто новинку от "Ленинграда" забраковал, поддерживая точку зрения протоирея Димитрия Смирнова о том, что клип неприличный.
Ролик длится шесть минут, перед его презентацией авторы выступили с предупреждением, что ни в коем разе не собирались этим видеорядом оскорбить чувства верующих. С критикой зрительного содержания и смысловых акцентов в указанной композиции выступил протоирей Димитрий Смирнов. Он заявил, что Русская православная церковь всегда выступала резко против использования образов и имён святых в массовой культуре. В шоу-бизнесе зарабатывать на этом деньги просто недопустимо, считает Смирнов.
По информации, предоставленной священником одному из российских телевизионных каналов, в мире есть вещи, которые обладают сакраментальным значением, к которым в любых проявлениях творчества необходимо относиться с уважением. Смирнов посетовал на то, что некоторым молодым людям необходимо объяснять понятные на первый взгляд вещи. На этот шаг лидер группы "Ленинград" пошёл только для того, чтобы добавить себе и своему коллективу дополнительного внимания. И не всегда это внимание общественности направлено на положительные стороны творческого коллектива - Сергей Шнуров, по мнению Смирнова, готов использовать и отрицательные черты. Несмотря на то, что релиз видеоклипа состоялся совсем недавно, внимание общественности уже приковано к его содержанию.
Среди поклонников группы "Ленинград" мнения также разделились. Некоторые пользователи YouTube отметили, что новый клип вызывает у них исключительно восторг. Кто-то отметил в видео, что клип наполнен многозначными смыслами. Однако, нашлись и те, кто новинку от "Ленинграда" забраковал, поддерживая точку зрения протоирея Димитрия Смирнова о том, что клип неприличный.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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