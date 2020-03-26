Как объясняет пресс-секретарь президента РФ, если у гражданина есть вклад от 1 млн рублей при ставке 10%, он получает 100 тыс руб в год с этого счёта. Ранее этот доход не облагался налогом. В Кремле эту реформу назвали «восстановлением справедливости».