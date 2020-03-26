26.03.2020, 16:30
Новый налог в 13% будут брать с доходов по каждому вкладу от 1 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что новым налогом будут облагаться вклады на сумму от 1 миллиона рублей, при этом вклады суммироваться не буду.
Как объясняет пресс-секретарь президента РФ, если у гражданина есть вклад от 1 млн рублей при ставке 10%, он получает 100 тыс руб в год с этого счёта. Ранее этот доход не облагался налогом. В Кремле эту реформу назвали «восстановлением справедливости».
Как объясняет пресс-секретарь президента РФ, если у гражданина есть вклад от 1 млн рублей при ставке 10%, он получает 100 тыс руб в год с этого счёта. Ранее этот доход не облагался налогом. В Кремле эту реформу назвали «восстановлением справедливости».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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