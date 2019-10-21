ИА «Ореанда-Новости». Для промышленных организаций планируют ввести новый налоговый вычет, сообщает издательство «ФАН».

Сегодня, 21 октября, в Санкт-Петербурге приняли решение о введении налогового послабления для организаций промышленной деятельности, которая развивается стабильно и планирует расширить штат сотрудников.

Правительство Ленинградской области готово инвестировать бюджетные деньги на модернизацию оборудования и создание новых рабочих мест. На подобную процедуру в 2020 году из бюджета будет выделено 2 миллиарда рублей. Предпочтение будет отдаваться для железнодорожных предприятий и организаций городской промышленности.