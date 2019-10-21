Сегодня, 21 октября, в Санкт-Петербурге приняли решение о введении, которая развивается стабильно и планирует расширить штат сотрудников.Правительство Ленинградской области готово инвестировать бюджетные деньги. На подобную процедуру в 2020 году из бюджета будет выделено 2 миллиарда рублей.