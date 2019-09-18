Центр противоопухолевой лекарственной терапии уже начал свою работу.

Центр противоопухолевой лекарственной терапии расположен на территории Кировского района города, в здании отделения химиотерапии городского клинического онкологического диспансера по адресу: улица Ветеранов, дом 56. По информации, предоставленной сотрудниками комитета по здравоохранению города Санкт-Петербурга, новый центр уже начал принимать первых пациентов в условиях стационара. Открытие второго в городе центра значительно облегчило жизнь горожан – врачебные консилиумы, определение тактики лечения и начало процедуры химиотерапии будут проходить гораздо оперативнее.

Пациентов в Центре противоопухолевой лекарственной терапии принимают как по предварительной записи, осуществлённой самостоятельно, так и по направлению от участкового онколога. Вся необходимая документация оформляется непосредственно в здании центра. Стоит отметить время работы центра: с девяти часов утра до пяти часов вечера. Согласно планам местных специалистов, Центр противоопухолевой лекарственной терапии может принять до тридцати пациентов ежедневно.

По словам сотрудников городского комитета по здравоохранению, из каждой поликлиники города сюда направляется один химиотерапевт, которого сопровождает одна медицинская сестра, выполняющая функции регистратора. Таким образом, логистика распределения химиотерапевтических больных по стационару, значительно улучшается, заявили в ведомстве. Пациенты быстрее попадают в условия стационара и, соответственно, оперативнее получают необходимое лечение.