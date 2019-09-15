Парк посвящён памяти погибших в катастрофе в Кемерово.

Новое парковое пространство носит название «Парк ангелов». Само название выбирали сами жители города и области – администрация города Кемерово запустила онлайн-голосование. Инициатором проекта выступил известный дизайнер по ландшафту американского происхождения Джон Вайдман. Это является одним из его масштабных проектов. «Парк ангелов» расположен непосредственно на месте трагедии и занимает площадь около двух гектаров.

Новый парк разделён на две части, границей выступила стена с водопадом. Первая зона парка предназначена для неспешных и уединённых прогулок – здесь разместили зелёный газон, прогулочные дорожки, украшенные природным камнем. В этой части есть также ротонда и светомузыкальная башня. Вторая часть парка отдана под активное времяпровождение детей. Детская площадка и фонтан-шутиха понравится малышам, для родителей предусмотрен амфитеатр, чтобы отдохнуть. Звуковое оборудование, отвечающее последнему слову техники, расположено по всей территории «Парка ангелов». Посмотреть всю территорию парка можно будет, поднявшись на башню, стилизованную под Кузнецкую крепость. Наверху башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

Особенностью «Парка ангелов» стала часовня, внутри которой расположены имена погибших в кемеровской трагедии. Часовня находится в тихом уголке сквера. Кроме того, чтобы почтить память шестидесяти жертв, в парке высадили шестьдесят сосен.

Напомним, что пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали шестьдесят человек, большинство из которых -дети.