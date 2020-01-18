



Информация была опубликована со слов главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна.В настоящее время обсуждается вопрос о раннем выявлении злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами среди водителей. Глава Минздрава в феврале будет принимать окончательное решение в отношении данного приказа.Стоит отметить, что по приказу Владимира Путина Минздравом было перенесёно вступление новых правил медосмотра водителей на 1 июля 2020 года из-за большого ажиотажа среди россиян.