18.01.2020, 13:56
Новый порядок медосмотра водителей могут принять в феврале
ИА «Ореанда-Новости». Новый порядок медосмотра водителей может быть принят в феврале 2020 года. Информация была опубликована со слов главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна.
В настоящее время обсуждается вопрос о раннем выявлении злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами среди водителей. Глава Минздрава в феврале будет принимать окончательное решение в отношении данного приказа. Брюн отметил, что изменения будут вступать в законную силу не сразу, а на протяжении некоторого времени.
Стоит отметить, что по приказу Владимира Путина Минздравом было перенесёно вступление новых правил медосмотра водителей на 1 июля 2020 года из-за большого ажиотажа среди россиян.
В настоящее время обсуждается вопрос о раннем выявлении злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами среди водителей. Глава Минздрава в феврале будет принимать окончательное решение в отношении данного приказа. Брюн отметил, что изменения будут вступать в законную силу не сразу, а на протяжении некоторого времени.
Стоит отметить, что по приказу Владимира Путина Минздравом было перенесёно вступление новых правил медосмотра водителей на 1 июля 2020 года из-за большого ажиотажа среди россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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