ИА "Ореанда-Новости" Инициатором нового проекта социальной направленности выступил Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки. Входной билет на представление можно приобрести всего за пятьдесят рублей.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы правительства Челябинской области, данный социальный проект носит название «Театральный вторник». Основная идея проекта заключается в доступности широкой публике театральных выступлений, приобщение к высокому искусству по приемлемым ценам. Согласно проекту, один или два раза в месяц, по вторникам, жители города Челябинск смогут приобрести билеты в театр оперы и балеты по специальной цене – пятьдесят рублей. Особенность проекта также заключается в том, что отсутствует ценовая градация на места в театре. Теперь балкон, амфитеатр и традиционно более дорогие места в партере будут стоить одинаково.

По словам директора Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки Владимира Досаева, в планах руководства храма Мельпомены приобщить к искусству оперы и балета как можно больше людей. Особенно ждут в числе зрителей людей молодого поколения. Многие считают, что эти жанры скучные, однако, театр намерен развеять это заблуждение. Часть людей не хочет посетить театр оперы и балета из-за своего рода страха перед тем, что можно не понять, что происходит на сцене. Однако, есть и такая категория людей, которой элементарно не хватает финансов на посещение театра. И для первых, и для вторых театр и запускает проект «Театральный вторник», заключил Владимир Досаев.

Напомним, что в текущем сезоне театр оперы и балета в Челябинске даёт две постановки, которые пройдут в ноябре. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра. Проект реализуется при финансовой поддержке попечительского совета театра.