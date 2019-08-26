По мнению главы области, данное назначение способно решить некоторые вопросы в медицинской сфере.

Сегодня утром, в ходе состоявшегося оперативного совещания, глава Мурманской области Андрей Чибис представил нового советника по здравоохранению. Областному правительству представили Александру Будову. Она занимает должность главного врача Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. Своё решение назначить Александру Будову глава региона объяснил следующим образом. Мурманскому правительству необходимо в настоящее время вплотную заняться вопросами, связанными с состоянием медицины в регионе. Назначение способствует не только реализации поставленного антикризисного плана, но и необходимо для дальнейшей выработки стратегии здравоохранения. Данный официальный документ был определён в своё время заместителем председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой. Если с антикризисным планом у местных властей особых проблем нет, то приступать к реализации стратегии следует компетентному и квалифицированному руководителю. Александра Будова оптимально подходит на эту должность, заключил Андрей Чибис.

В ходе сегодняшнего утреннего совещания коснулись и вопроса заработной платы у медицинского персонала в области. Глава Мурманской области поручил в течение одного месяца представить членам правительства собственной видение сложившейся ситуации. Андрей Чибис, назвал суммы окладов врачей приоритетной темой при выработке стратегии. Принятое областным правительством решение будет учитываться при корректировке нынешнего бюджета и планировании на 2020 год.