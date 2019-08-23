Жители города смогут стать свидетелями новых театральных постановок.

Курганский государственный театр драмы уже в который раз становится участником программы федерального уровня под названием «Большие гастроли 2019». В этом году они пройдут со 2 по 4 сентября. Театралы города Кургана смогут увидеть поставки Российского академического театра драмы имени Фёдора Волкова, который находится в городе Ярославле. Этот театр признан одним из лучших в стране. Ярославские артисты откроют в Кургане 270-й театральный сезон, ставший в 2019 году юбилейным.

Артисты ярославского театра представят публике три театральные постановки. 2 сентября на курганской сцене состоится «Человек из Подольска», охарактеризованный авторами спектакля как «русский народный триллер». Стоит отметить, что пьеса прозаика и поэта Дмитрия Данилова стала лучшей работой автора в рамках проведения в прошлом году престижной Национальной театральной премии «Золотая маска». Жители Кургана увидят исполнение не только ярославских, но и московских артистов – Агриппина Стеклова, Виталий Кищенко и Андрей Кузичёв. Все они играют в первоначальной постановке спектакля. 3 сентября состоится спектакль «Восемь любящих женщин» - психологический детектив с элементами комедии. Автором произведения, по которому поставлен спектакль, является Робер Том. Режиссёром-постановщиком спектакля выступил заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли. Кстати, он также как и Дмитрий Данилов, был отмечен премией «Золотая маска».

В заключительный день «Больших гастролей», 4 сентября, состоится спектакль «Золотой телёнок». Постановка по мотивам известного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова уже давно пользуется популярностью среди театралов.