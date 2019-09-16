Комплекс под названием «Пекин» расположен на территории рыночного комплекса «Таганский ряд». Эксперты заявляют, что открытие торгового центра в Екатеринбурге приведёт к дальнейшему укреплению торговых связей между двумя державами.

Торжественное открытие центра сопровождалось сегодня развлекательной программой. Первых покупателей встречали символы культуры китайского государства – драконы, которые танцевали у входа под энергичную музыку. В день открытия гостям праздника предлагалось поучаствовать в лотерее, в которой невозможно проиграть. Чек, сумма которого достигла пятисот рублей, даёт возможность выиграть подарки от администрации центра. Главным призом стали три путёвки в столицу Китайской Народной Республики – Пекин.

Новый торговый центр снабжён вместительной парковкой, лифтами, кафе, работающим в круглосуточном режиме. Для удобства покупателей все торговые павильоны имеют просторные площади. Жители Екатеринбурга уверяют, что продукция, представленная в «Пекине», обладает хорошим уровнем качества при доступной цене.

Площадь нового торгового центра составляет двадцать четыре тысячи квадратных метров. Само здание включает в себя шестьсот шестьдесят торговых павильонов. Планируется также открытие парковки, размещённой на двух этажах. Здесь можно будет разместить до семисот пятидесяти автомобилей. Попасть на парковку из здания торгового центра можно будет благодаря специально возведённому переходу.

По словам генерального директора компании «Рендер» Анатолия Никифорова, в уральской столице перешли на тот уровень, когда предпринимателям созданы новые комфортные условия, что приводит, в свою очередь, к гармоничным отношениям между покупателями и продавцами.