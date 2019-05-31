Длина прогулочной зоны будет составлять 100 метров, ширина - 20 метров.До строительства этого участка набережная Геленджика прерывалась - пешеходам необходимо было обходить располагающуюся здесь парусную школу, а потом вновь возвращаться на набережную. В настоящее время парусная школу находится на реконструкции, хотя в действительности это представляет собой строительство нового объекта.Теперь перила из фигурных столбиков, ранее делившие набережную объединены единой прогулочной зоной. На строительство этого участка у рабочих ушло около месяца. Кроме того, благоустраивать набережную уже начали в начале этого года - на ней заменили три тысячи натриевых ламп на светодиодные, менее энергозатратные.Гости города присудили ей первое место среди популярных мест курорта. Общая протяжённость набережной составляет 14 километров. В следующем году эта прогулочная дорога отметит своё двадцатилетие.Он будет проходить в течение двух дней. Участники карнавала соберутся в 15:00 около кинотеатра "Буревестник", откуда часом позже начнётся само действо. Любой желающий может принять участие в карнавале.Начало курортного сезона отметят в Геленджике вечером шоу-концертом, начало которого запланировано на 21:00. 1 июня в одиннадцать вечера выступит музыкальная группа "Иванушки International", а на следующий день на сцену выйдет российская исполнительница Юлианна Караулова. Вход на концерт будет бесплатным.