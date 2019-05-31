31.05.2019, 23:39
Новый участок набережной откроется завтра в Геленджике
ИА "Ореанда-Новости" В центре курортного города Геленджик завтра, 1 июня, откроют новый участок набережной. Длина прогулочной зоны будет составлять 100 метров, ширина - 20 метров.
До строительства этого участка набережная Геленджика прерывалась - пешеходам необходимо было обходить располагающуюся здесь парусную школу, а потом вновь возвращаться на набережную. В настоящее время парусная школу находится на реконструкции, хотя в действительности это представляет собой строительство нового объекта. Две части разрозненной набережной решено было соединить участком, проходящим над школой. Теперь перила из фигурных столбиков, ранее делившие набережную объединены единой прогулочной зоной. На строительство этого участка у рабочих ушло около месяца. Кроме того, благоустраивать набережную уже начали в начале этого года - на ней заменили три тысячи натриевых ламп на светодиодные, менее энергозатратные.
Набережная в краснодарском Геленджике, по результатам опроса, является наиболее популярным местом отдыха и прогулок. Гости города присудили ей первое место среди популярных мест курорта. Общая протяжённость набережной составляет 14 километров. В следующем году эта прогулочная дорога отметит своё двадцатилетие.
Завтра, в первый день лета, в Геленджике откроется карнавальное шествие. Он будет проходить в течение двух дней. Участники карнавала соберутся в 15:00 около кинотеатра "Буревестник", откуда часом позже начнётся само действо. Любой желающий может принять участие в карнавале.
Начало курортного сезона отметят в Геленджике вечером шоу-концертом, начало которого запланировано на 21:00. 1 июня в одиннадцать вечера выступит музыкальная группа "Иванушки International", а на следующий день на сцену выйдет российская исполнительница Юлианна Караулова. Вход на концерт будет бесплатным.
До строительства этого участка набережная Геленджика прерывалась - пешеходам необходимо было обходить располагающуюся здесь парусную школу, а потом вновь возвращаться на набережную. В настоящее время парусная школу находится на реконструкции, хотя в действительности это представляет собой строительство нового объекта. Две части разрозненной набережной решено было соединить участком, проходящим над школой. Теперь перила из фигурных столбиков, ранее делившие набережную объединены единой прогулочной зоной. На строительство этого участка у рабочих ушло около месяца. Кроме того, благоустраивать набережную уже начали в начале этого года - на ней заменили три тысячи натриевых ламп на светодиодные, менее энергозатратные.
Набережная в краснодарском Геленджике, по результатам опроса, является наиболее популярным местом отдыха и прогулок. Гости города присудили ей первое место среди популярных мест курорта. Общая протяжённость набережной составляет 14 километров. В следующем году эта прогулочная дорога отметит своё двадцатилетие.
Завтра, в первый день лета, в Геленджике откроется карнавальное шествие. Он будет проходить в течение двух дней. Участники карнавала соберутся в 15:00 около кинотеатра "Буревестник", откуда часом позже начнётся само действо. Любой желающий может принять участие в карнавале.
Начало курортного сезона отметят в Геленджике вечером шоу-концертом, начало которого запланировано на 21:00. 1 июня в одиннадцать вечера выступит музыкальная группа "Иванушки International", а на следующий день на сцену выйдет российская исполнительница Юлианна Караулова. Вход на концерт будет бесплатным.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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