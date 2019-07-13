ИА «Ореанда-Новости» . Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников. Об этом 13 июля сообщает «Российская газета».

Сообщается, что злоумышленники звонят людям, которые продают что-то в интернете. Под предлогом перевести деньги за товар или услугу на карту, мошенники выманивают номер карты, после чего продавцам звонят «сотрудники банка», которые вытягивают всю остальную информацию и PIN-код.

Специалисты подчеркнули, что порой мошенники умело маскируют и номера телефонов под банковские. Такой метод они тоже используют для получения номеров карт и кодов в ответном SMS.

Отмечается, что отследить аферистов весьма сложно, поскольку они могут находиться в любом регионе страны. Поэтому правоохранители посоветовали никому не называть данные своих карт и сразу сообщать о подобных звонках в банк.

Роспотребнадзор, в свою очередь, дал несколько советов по защите от мошенников. В ведомстве отметили, что зачастую жертвами злоумышленников становятся пожилые люди в силу своей доверчивости и наивности. После визитов многие отдают свои последние сбережения за некачественные товары или услуги, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Как правило, мошенники предлагают потенциальной жертве приобрести некий товар — косметику, медицинские приборы и препараты, электротехнику, посуду, замену и поверку водосчетчиков и так далее либо представляются сотрудниками органов власти и рассказывают о неких госпрограммах помощи.

В ведомстве советуют не принимать незнакомцев, если дома больше никого нет. Также нужно быть внимательней к личным документам — не давать паспорт в руки чужим людям и не называть данные банковских карт.

В случае получения SMS об операциях по счету, не перезванивать на этот номер. Лучше обратиться в банк и уточнить информацию. Прежде чем подписывать какие-либо документы, анкеты или опросные листы, необходимо их внимательно прочитать.

При покупке с рук каких-либо товаров нужно помнить, что они могут оказаться ненадлежащего качества, а их цена — завышенной. Бесплатные рекламные косметологические услуги также стоит посещать с осторожностью — как правило, в подобных салонах клиентов принуждают к оформлению кредитов на крупные суммы.





Если человек всё же пострадал от действий мошенников, то он может обратиться за помощью в Роспотребнадзор.