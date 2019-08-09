Новое пространство в точности копирует квартиру, в которой жил Высоцкий со своей супругой Мариной Влади.

Лауреат Государственной премии СССР получил квартиру в городе Москве в 1975 году. В ней Высоцкий прожил с Влади пять лет, до самой смерти легендарного поэта. Трёхкомнатная просторная квартира располагалась на столичной улице под названием Малая Грузинская. Артисты получили квадратные метры как «элита Москвы». Это была первая и единственная квартира поэта.

По информации, предоставленной сыном Владимира Высоцкого Никитой, эту квартиру отец долго обустраивал. В ней находились электрофон, диван с подлокотниками, выполненными из дерева, катушечный магнитофон и другие вещи. Эту обстановку и воссоздали в открытом музейном зале. По словам Никиты Высоцкого, в квартире были не просто ценные или дорогие предметы, а вещи, которые очень хотелось иметь Высоцкому и Влади.

В екатеринбургском музее Владимира Высоцкого можно увидеть не только интерьер московской квартиры поэта-песенника. Здесь представлены письма, в которых отражена любовная переписка Владимира Высоцкого и Марины Влади. Документы были обнаружены в кухне квартиры. Эту переписку широкой общественности представляют впервые. Из неё становится известным, что Высоцкий и Влади очень любили играть в буриме – каждый из них писал другому по две рифмованные строчки.

Также особенностью музейного зала стала комната, в которой представлены фотографические работы Валерия Плотникова. Примечательно, что этому фотохудожнику Владимир Высоцкий позволил запечатлеть себя на снимках в последние тринадцать лет своей жизни. По словам создателя музея Владимира Высоцкого Андрея Гавриловского, Плотников не разрешал тиражировать свои снимки, однако, для этого музея в Екатеринбурге сделал исключение.