К ним относится отпечаток пальца и изображение лица. Прокомментировать эту технологию высказались эксперты.

По информации, предоставленной директором автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсением Шельциным, такой способ оплаты может привести к тому, что многие мошенники не упустят возможности воспользоваться им. В последнее время набирают обороты инциденты, связанные с незаконным использованием электронной подписи владельца. По словам эксперта, биометрические данные являются своего рода второй электронной подписью. В таком случае обмануть систему, используя, например, лицо или палец из силикона, очень легко. А это приводит к распространению действий злоумышленников и обманутым жертвам.

Выходом из такой ситуации Арсений Шельцин видит в новых мерах защиты биометрических данных. Дополнительной защитой, особенно при совершении крупных покупок, может стать введение пин-кода или пароля. По словам эксперта, проще банковскую карту украсть, нежели предпринимать действия, связанные с её использованием, выставляя себя за владельца карты. Неизбежным процессом является создание новых мер защиты при создании новых способов оплаты. Аналогичный процесс происходил при распространении обычных банковских карт, заключил директор «Цифровых технологий».

Стоит отметить, что технология оплаты путём предоставления биометрических данных введена Сбербанком ещё в сентябре 2016 года. Партнёром данной банковской организации выступила торговая сеть под названием «Азбука вкуса». В настоящее время только несколько десятков столичных магазинов примет оплату, если предоставить отпечаток пальца или изображение лица.