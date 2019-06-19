ИА «Ореанда-Новости» В Совете безопасности России рассказали о пловцах-диверсантах, которые нападают на объекты береговой инфраструктуры, минируют порты и суда. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза Юрий Коков.

По его словам пловцы-террористы, прошедшие особую подготовку, могут минировать акваторию портов, а также обладают навыками для захвата гражданских судов, особенно танкеров и газовозов. Помимо этого, Коков отметил, что были выявлены случаи, когда боевики использовали оружие, напечатанное на 3D-принтерах.