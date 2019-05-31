ИА «Ореанда-Новости» О том, что укусы клещей помогают выработать иммунитет от клещевого энцефалита, заявила жена экс-главы Красноярского края Виктора Толоконского Наталья.

На своей страничке в Facebook она написала, что жители Сибири устойчивы к заболеванию, потому что подверглись «естественной иммунизации». Толоконская отметила, что при укусе клеща, якобы вырабатывается иммунитет против заболевания. Иммуноглобулин в качестве профилактики, супруга экс-губернатора назвала «морально устаревшим способом».

Толоконская известна в своих краях как создатель центра альтернативной медицины. В 2016 году она призвала бороться с загрязнением воздуха «силой мысли».