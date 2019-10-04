Кроме того, они отметили сближение объектов в космосе с отечественными спутниками.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы министерства обороны Российской Федерации, фиксацией запусков иностранных и баллистических ракет и ракет космического назначения занимаются дежурные службы космических войск России. С начала текущего года таких запусков, причём как российских, так и зарубежных было отмечено более тридцати единиц. В ведомстве отметили, что дежурные средства входят в отечественную систему, которая способна предупредить о нападении ракет. Фиксация запусков ведётся также специальными средствами систем, призванных контролировать космическое пространство и вести противоракетную оборону.

Специалисты российских космических войск заняты выполнением и других задач. Так, например, обнаружили и осуществили сопровождение около семисот космических объектов, провели контроль вывода на орбиту около трёхсот спутников, а также дали прогноз относительно схода с орбиты свыше двухсот космических объектов. В министерстве обороны Российской Федерации отметили опасное сближение космических объектов с аппаратами отечественной орбитальной группировки.

Отметим, что сегодня в стране отмечают День космических войск Российской Федерации. Этот профессиональный праздник был учреждён президентским указом 31 мая 2006 года и отмечается каждый год 4 октября. Космические войска страны входят в состав Воздушно-космических сил Вооружённых Сил России (или ВКС ВС России).