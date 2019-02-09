ИА "Ореанда-Новости". Личный врач президента Соединённых Штатов Америки заявил, что глава иностранного государства обладает «очень хорошим здоровьем». Такое заявление сделал личный врач Трампа – Шон Конли. Текст заявления распространил Белый дом, передаёт телеканал CBS.

Личный врач американского президента сообщил, что проведённый ранее плановый осмотр в госпитале Walter Reed длился около четырёх часов. Во время пребывания президента Соединённых Штатов в лечебнице не проводилось никаких процедур, которые могли потребовать анестезии или общего наркоза.



«Я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее», — цитирует администрация президента слова Конли.



Это второе комплексное медицинское обследование, которое Трамп прошёл на посту главы Соединённых Штатов. Годом ранее в январе врач Ронни Джексон по итогам проведённого осмотра подчеркнул прекрасную физическую форму Трампа. Однако тогда медики обратили внимание президента США на наличие лишнего веса, который стал следствием пристрастия американского лидера к фастфуду.



Конли подчеркнул, что Трамп выразил благодарность за оказанную помощь, в особенности президент поблагодарил врачей и медицинских сестёр, принимавших участие в проведении осмотра. В настоящее время, по словам личного врача президента США, медики завершают работу над отчётом и формируют рекомендации для Трампа.

Отметим, президенты США регулярно проходят медицинские осмотры. Результаты обследования публикует Белый дом. 72-летний Трамп стал самым пожилым американцем на момент вступления в должность президента США. Он занял пост главы государства в возрасте 70 лет. После него по возрастному параметру следует Рональд Рейган, который вступил в должность в 69-летнем возрасте.



45-й президент США Дональд Трамп родился в 1946 году.



Как сообщалось ранее, в минувшем году после опубликованного отчёта о физическом здоровье Трампа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил журналистам, что администрация Президента не станет отчитываться в состоянии здоровья Владимира Путина, поскольку это не предусмотрено отечественными законами. При этом Песков отметил, что глава российского государства пребывает в отличной форме.



