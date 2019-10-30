ИА "Ореанда-Новости" В настоящее время каждый российский студент имеет право получить льготный кредит на образование. О нюансах получения и выплаты этого вида кредитования рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Несмотря на то, что можно оформить льготный образовательный кредит, практика показывает, что российские семьи выбирают вариант обычного потребительского кредита. Этот вид кредитования характеризуется высокими процентными ставками. Нередкими становятся случаи, когда родители продают автомобили и даже квартиры, чтобы заплатить за качественное высшее образование для своих детей.

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева сообщила, что программа государственного образовательного кредитования возобновлена с осени прошлого года. Статья 104 закона «Об образовании в Российской Федерации» гласит, что каждый студент имеет право взять образовательный кредит. Причём речь идёт не об обычном потребительском кредите, а о специальной целевой программе с государственной поддержкой.



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Алгоритм функционирования образовательного кредита выглядит следующим образом. Банковская организация заключает соответствующий договор с администрацией высшего учебного заведения и выдаёт кредит студентам, которые в нём обучаются. Оговорённая в договоре сумма поступает на особый счёт, в дальнейшем она перечисляется на счёт данного учебного заведения. Транш денежных средств уходит один раз в семестр, однако, здесь необходимо оповестить банк об успешном закрытии сессии студентом. В случае, если какой-нибудь студент решил продолжить своё обучение или освоить другие образовательные программы, то он проходит процедуру пролонгации договора с этой банковской организацией. В целом, для этого достаточно заключить дополнительное соглашение к уже существующему договору о предоставлении кредита на учебу.

Встречаются ситуации, когда заёмщик выплачивает кредит и после окончания учебы. В таком случае эта категория граждан может получить налоговый вычет. Однако, для его выплаты необходимо официальное подтверждение того, что этот человек работает и платит подоходный налог. В случае, если выпускник вуза по каким-то определённым объективным причинам не сможет вернуть образовательный кредит банку, то это сделает за него государство. Максимальная сумма, выданная государством на погашение такого кредита, составляет до двадцати процентов задолженности.